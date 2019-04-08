Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

16:49 | 10.04.2019

В камышловской «Пятерочке» продается хлеб с завода, который закрыл суд

В Камышлове, несмотря на решение суда о приостановлении работы местного хлебозавода, его продукция по-прежнему поступает в магазины.

Как сообщают жители города, в магазине популярной федеральной сети «Пятерочка» продается хлеб производства Камышловского хлебозавода. При этом продукция располагается на фирменных стендах предприятия, которое по решению суда было закрыто еще в конце марта. С учетом того, что прошло уже достаточно много времени речи о том, что эта продукция была произведена до закрытия завода, идти не может.

В камышловской «Пятерочке» продается хлеб с завода, который закрыл суд


В камышловской «Пятерочке» продается хлеб с завода, который закрыл суд


Соучредитель ООО «Камышловский хлеб» Сергей Трубин в комментарии для veved.ru по данному вопросу посоветовал обратиться непосредственно к директору предприятия Андрею Перепенчук. Известный редакции телефон руководителя хлебозавода оказался недоступен.

О том, что продукция закрытого завода поступает в продажу, мы писали и ранее (читать здесь). Но тогда речь шла о небольшом продуктовом магазине. Теперь же хлеб продается в крупной федеральной торговой сети. Возникает вопрос: знают ли в «Пятерочке» о решении суда или же производитель вводит партнеров в заблуждение?

Деятельность ООО «Камышловский хлеб», аффиллированного с известным в городе бизнесменом Сергеем Трубиным, была приостановлена в административном порядке на 50 суток по заявлению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи выявили на предприятии многочисленные нарушения. В помещениях хлебозавода были обнаружены экскременты грызунов, складские помещения были грязными. Кроме того, выяснилось, что не ставились обязательные прививки.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:01 | 10.04.2019
18-летнего екатеринбуржца подозревают в угоне трех машин

16:49 | 10.04.2019
В камышловской «Пятерочке» продается хлеб с завода, который закрыл суд

16:36 | 10.04.2019
«Нас за свиней держат?» В Камышлове рабочие вывалили грязь на дороги

16:31 | 10.04.2019
В результате взрыва кислородного баллона в Институте металлургии на Амундсена пострадал один человек

15:53 | 10.04.2019
В московском метро задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи в Нижнем Тагиле

15:27 | 10.04.2019
В ДТП в городе Реж пострадал ребенок

15:17 | 10.04.2019
В Перми будет ограничено движение транспорта по Компросу

14:59 | 10.04.2019
Жительница Краснотурьинска до смерти забила знакомого сковородой

14:09 | 10.04.2019
Пермские технопарки за неделю пополнились шестью новыми резидентами

14:00 | 10.04.2019
Подписано соглашение о внедрении «умных» технологий в Каменске-Уральском и Полевском

13:41 | 10.04.2019
В Екатеринбурге начался суд по делу об избиении ветерана ВОВ

13:32 | 10.04.2019
Патологоанатомы Шадринской БСМП попались на хищении и мошенничестве

13:19 | 10.04.2019
В Прикамье стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита

13:14 | 10.04.2019
В Прикамье предлагается ужесточить контроль за численностью волка

13:12 | 10.04.2019
На мосту ЖБИ в Кургане будет организовано реверсивное движение из-за ремонта

13:04 | 10.04.2019
Полиция задержала мужчину, ограбившего торговый павильон на Космонавтов

13:02 | 10.04.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Польши таблетки с эфедроном

12:25 | 10.04.2019
В Екатеринбурге пройдет фестиваль для учителей

12:17 | 10.04.2019
В Пермском крае осужденный на 5 лет за хищения платежей за тепло один из руководителей УК «Янтарь» скрывается от суда

12:12 | 10.04.2019
В Курганской области 11 апреля проверят систему оповещения гражданской обороны

12:00 | 10.04.2019
Прокуратура начала проверку из-за взрыва в доме на Мехренцева

11:49 | 10.04.2019
В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв. Пострадали два человека

11:29 | 10.04.2019
Противники «храма-на-драме» оспаривают назначение земельного участка в суде

11:24 | 10.04.2019
На площади и на центральных улицах Кургана установят современные светодиодные лампы

10:58 | 10.04.2019
Свердловские приставы пополнили золотой фонд России на 10 млн рублей

10:39 | 10.04.2019
В Свердловской области подтоплены два моста

10:13 | 10.04.2019
Накануне вечером произошел пожар в доме на Крестинского

09:58 | 10.04.2019
Екатеринбуржцу грозит срок за сбыт незарегистрированного лекарства

09:29 | 10.04.2019
В Екатеринбурге хотят обновить систему освещения улиц

09.04.2019

23:40 | 9.04.2019
В Ельцин Центре представили проект «Будущие МЫ» о детях с онкологическими заболеваниями

22:02 | 9.04.2019
В Екатеринбурге назначен начальник Свердловской железной дороги

22:01 | 9.04.2019
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине

20:31 | 9.04.2019
В Екатеринбурге для выпускников могут провести аналог петербургского фестиваля «Алые паруса»

20:11 | 9.04.2019
Девятнадцатилетнюю жительницу Свердловской области могут посадить на два года за ранение шахтёра ножом

19:05 | 9.04.2019
В Екатеринбурге сносят завод ЖБИ, чтобы построить жильё

19:00 | 9.04.2019
Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по бадминтону





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 