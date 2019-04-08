«Нас за свиней держат?» В Камышлове рабочие вывалили грязь на дороги

Жители Камышлова жалуются на работу дорожно-эксплуатационных служб, которые устроили настоящую «грязевую» войну автомобилистам. По словам горожан, рабочие при очистке водоотводных канал вдоль дорог, скидали всю грязь с землей и мусор на проезжую часть. Жители города понадеялись, что мусор тут же уберут с проезжей части, но надежды оказались напрасны.«Мы живем на улице Максима Горького, это почти центр Камышлова! Не столица, но и не село! Нас за свиней, что ли в мэрии держат?», – жалуются горожане.Они также отмечают, что в городе вместе со снегом с дорог сошел асфальт, и призывают областные власти приехать в Камышлов и дать оценку деятельности чиновников администрации.