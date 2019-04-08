В результате взрыва кислородного баллона в Институте металлургии на Амундсена пострадал один человек

16:31 | 10.04.2019

В Екатеринбурге произошел взрыв кислородного баллона в здании Института металлургии на Амундсена, 101. По предварительной информации, пострадал один человек.



«Произошел хлопок вышедшего кислорода через редуктор. Пострадала девушка, ее увезли в ожоговый центр», - сообщил «Интерфаксу» заместитель по научной работе института Вячеслав Лисин.



Пострадавшую госпитализировали с ожогами.