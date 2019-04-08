В московском метро задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи в Нижнем Тагиле

В Москве на одной из станций метро сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя города Североуральска, разыскиваемого по подозрению в совершении разбойного нападения на территории Нижнего Тагила. Сейчас молодой человек содержится под стражей.По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина в маске, вооруженный предметом, похожим на пистолет, угрожая женщине-продавцу, похитил из салона сотовой связи по адресу проспект Ленина, 57, несколько сотовых телефонов. Ущерб составил 200 тысяч рублей. При изучении видеозаписей выяснилось, что за день до нападения тот же мужчина приходил в салон, чтобы оформить кредит, но это ему не удалось.«В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого: им оказался 23-летний житель г. Среднеуральск Свердловской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Также его подозревали в совершении хищений велосипедов из подъездов жилых домов в Нижнем Тагиле», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.Сейчас по данному уголовному делу продолжается расследование. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.