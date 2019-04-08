Жительница Краснотурьинска до смерти забила знакомого сковородой

14:59 | 10.04.2019

фото: nord-news.ru

59-летняя жительница Краснотурьинска, работавшая мойщицей посуды, осуждена на шесть с половиной лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 20 октября 2018 года женщина распивала спиртное вместе со своим знакомым - 61-летним мужчиной. На фоне ссоры она стала бить приятеля сковородой по голове.



Обвиняемая ушла спать, а мужчина продолжал лежать на полу. Утром женщина вызвала скорую, но пострадавший все равно скончался через некоторое время от черепно-мозговой травмы.



Отметим, что свердловчанка признала вину и помогала следствию.