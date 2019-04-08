Новости дня
14:00 | 10.04.2019
Подписано соглашение о внедрении «умных» технологий в Каменске-Уральском и Полевском
Речь идет о пилотном проекте «Умный город». Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, реализация проекта предусматривает модернизацию практически всех сфер городской жизни.
«На территории Каменска-Уральского и Полевского мы готовы реализовать проект «Умный город» по цифровизации городского хозяйства. Это поможет повысить качество, комфорт, безопасность жизни горожан. Мировой опыт показывает, что «умные» города получают дополнительный импульс в своем развитии, становятся еще более привлекательными для инвесторов», - сказал Сергей Гусев.
В частности, в Каменске-Уральском и Полевском планируется внедрить интеллектуальную систему управления городским транспортом, установить «умные» светофоры, выбирающие оптимальный режим работы, обновить городское освещение, создать цифровую платформу для рейтинговых голосований и приема инициатив и многое другое.
© «Вечерние Ведомости»
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