Подписано соглашение о внедрении «умных» технологий в Каменске-Уральском и Полевском

В двух городах Свердловской области - Каменске-Уральском и Полевском – планируют провести цифровизацию городского хозяйства. Соответствующие соглашения подписаны вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, вице-президентом макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергеем Гусевым, а также главами городов Алексеем Шмыковым (Каменск-Уральский) и Константином Поспеловым (Полевской).Речь идет о пилотном проекте «Умный город». Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, реализация проекта предусматривает модернизацию практически всех сфер городской жизни.«На территории Каменска-Уральского и Полевского мы готовы реализовать проект «Умный город» по цифровизации городского хозяйства. Это поможет повысить качество, комфорт, безопасность жизни горожан. Мировой опыт показывает, что «умные» города получают дополнительный импульс в своем развитии, становятся еще более привлекательными для инвесторов», - сказал Сергей Гусев.В частности, в Каменске-Уральском и Полевском планируется внедрить интеллектуальную систему управления городским транспортом, установить «умные» светофоры, выбирающие оптимальный режим работы, обновить городское освещение, создать цифровую платформу для рейтинговых голосований и приема инициатив и многое другое.