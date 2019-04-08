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13:41 | 10.04.2019
фото: news.yandex.ru
В Екатеринбурге начался суд по делу об избиении ветерана ВОВ
Ранее сообщалось, что 93-летнего ветерана избил его зять Андрей Сорокин. Он требовал от пенсионера съехать с квартиры, принадлежавшей его дочери.
По данным издания, сегодня, в ходе суда адвокат Сорокина Владимир Захаров намекнул на психическое заболевание у ветерана. Якобы заключения дознавателя и следователя в уголовном деле расходятся: первый просил заключение психиатрической экспертизы, но следователь не увидел в этом необходимости.
«Я в подгузниках пришёл. Не думал, что на старости лет буду ходить по судам. Из квартиры выгнали, другая на внучку записана. Теперь вот в суде выступать за то, что зять меня избил», – сказал Ханиф Ситдиков.
Сейчас ветеран живет в квартире на Эльмаше. Это жилье пенсионеру выделило государство, однако он переписал квартиру на внучку. Суд постановил, что мужчина может жить в квартире, но собственником является внучка.
© «Вечерние Ведомости»
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