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13:41 | 10.04.2019

фото: news.yandex.ru

В Екатеринбурге начался суд по делу об избиении ветерана ВОВ

В Чкаловском мировом суде Екатеринбурга начался суд над Андреем Сорокиным. Его обвиняют в избиении и угрозах убийством ветерану Великой Отечественной войны Ханифу Ситдикову, передает TochkaNews.ru.

Ранее сообщалось, что 93-летнего ветерана избил его зять Андрей Сорокин. Он требовал от пенсионера съехать с квартиры, принадлежавшей его дочери.

По данным издания, сегодня, в ходе суда адвокат Сорокина Владимир Захаров намекнул на психическое заболевание у ветерана. Якобы заключения дознавателя и следователя в уголовном деле расходятся: первый просил заключение психиатрической экспертизы, но следователь не увидел в этом необходимости.

«Я в подгузниках пришёл. Не думал, что на старости лет буду ходить по судам. Из квартиры выгнали, другая на внучку записана. Теперь вот в суде выступать за то, что зять меня избил», – сказал Ханиф Ситдиков.

Сейчас ветеран живет в квартире на Эльмаше. Это жилье пенсионеру выделило государство, однако он переписал квартиру на внучку. Суд постановил, что мужчина может жить в квартире, но собственником является внучка.

© «Вечерние Ведомости»

 


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