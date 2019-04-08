В жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв. Пострадали два человека

В жилом 17-этажном доме на улице Анатолия Мехренцева в Екатеринбурге произошел взрыв. Затем загорелась квартира на 15-м этаже. По предварительной информации, пострадали два человека.«Из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них 8 детей. По предварительной информации, при пожаре пострадали два человека: мужчина и женщина, они госпитализированы», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Сообщение о происшествии поступило в 10:24. Сейчас огонь потушен. Площадь пожара составила 30 кв.м. На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.