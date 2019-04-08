Противники «храма-на-драме» оспаривают назначение земельного участка в суде

11:29 | 10.04.2019

Фото: группа «Парки и скверы Екатеринбурга» / Вконтакте

Накануне, 9 апреля, в Свердловском областном суде состоялось предварительное слушание по делу о передаче земли у Театра драмы под объекты религиозного назначения.



Речь идет о земельном участке, где собираются построить храм святой Екатерины. 12 февраля депутаты Екатеринбургской думы приняли поправки в правила землепользования и застройки города. Участок земли у Театра драмы был переведен в категорию земель под объекты религиозного назначения.



Как сообщается в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в соцсетях, истцами по делу являются 20 горожан. По их мнению, изменения правил землепользования и застройки противоречат генплану города. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 апреля.



Напомним, что возведение храма должно начаться в нынешнем году и завершиться к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие города. Ранее власти отказались проводить референдум, инициированный противниками строительства.