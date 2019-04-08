Свердловские приставы пополнили золотой фонд России на 10 млн рублей

10:58 | 10.04.2019

фото: investmentpros.sitey.me

Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области передал в Гохран России золото, оцененное в сумму порядка 10 миллионов рублей. Драгоценный металл был изъят у жителей Екатеринбурга, осужденных за незаконный оборот золота.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, двое екатеринбуржцев были задержаны в рамках мероприятия «проверочная закупка». Они пытались продать 2,5 кг золота в виде гранул, а также слиток массой 1 кг. Суд приговорил мужчин к трем годам лишения свободы каждого, со штрафом в 200 тысяч рублей.



«Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области штраф взыскан в полном объеме. Конфискованное золото, оцененное в сумму порядка 10 миллионов рублей, приставы передали в Гохран России. В настоящее время ценности зачислены в государственный фонд России», - сообщили в пресс-службе.