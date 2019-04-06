В Ельцин Центре представили проект «Будущие МЫ» о детях с онкологическими заболеваниями

У каждого ребёнка есть мечта и каждый верит, что она обязательно должна сбыться. Благодаря проекту «Будущие МЫ» дети с онкологическими заболеваниями на один день окунулись в любимую профессию — стали врачами, пожарными, поварами, парикмахерами и учителями. Главная задача проекта — показать детям будущее, о котором они мечтают.Социальный проект «Будущие МЫ» разработали благотворительный фонд «Дети России» (учредитель — УГМК), Ельцин Центр и Владимир Шахрин (Группа «Чайф»). Проект направлен на привлечение общественного внимания к проблемам детей с онкологическими заболеваниями.С помощью взрослых особенные дети на день окунулись в будущее, о котором они мечтают — получили первые навыки в своей любимой профессии, приобрели новые знания и ощутили невероятные эмоции. Видеокамеры следили за всем перевоплощением, благодаря чему появился трогательный фильм о десяти историях.«“Будущие МЫ“ - это история борьбы за здоровье и за жизнь, средство исполнения детской мечты. Нам хотелось показать этим ребятам светлое будущее, где они здоровы, счастливы и могут заниматься любимым делом. Какие бы глобальные цели не ставил перед собой фонд в рамках помощи тяжелобольным детям, в рамках помощи и реализации объектов в спорте, культуре и образовании — за каждой из этих историй стоит история маленького детского счастья, потому что именно оно даёт ребёнку силы бороться, развивать свои таланты и мечтать», - рассказала Директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.Благотворительный фонд «Дети России» долгие годы тесно сотрудничает с медицинскими учреждениями по всей стране, помогает покупать необходимое оборудование и создавать детские комнаты в больнице. Так, Фонд провёл реконструкцию в детской городской клинической больнице №9 в Екатеринбурге.«Одно дело — прооперировать и вылечить, другое — условия, в которых проходит лечение. Когда у детей появляется возможность лечиться по новым технологиям, и эти технологии позволяют детям чувствовать себя комфортно после операций — это дорогого стоит. Дети — это будущее», - отметил Главный врач больницы №9 Андрей КарловМедицинское оборудование и обустройство больниц — важная составляющая здорового будущего. Ежегодно в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга делают тяжелые операции, проводят лечение онкологических заболеваний и ищут новые способы борьбы с болезнью.«Мы стараемся сделать всё необходимое для того, чтобы юные уральцы были здоровы и счастливы, могли получить хорошее образование и медицинское обслуживание, имели возможность творческой самореализации, были надёжно защищены от жизненных невзгод и неурядец. В этой работе благотворительный фонд «Дети России» - наш надёжный помощник и соратник»,- передаёт слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заместитель главы региона Валерий Чайников.В настоящее время фонд «Дети России» ведёт сбор средств на покупку оборудования, которое позволяет выявлять опухолевые клетки, проводит их дифференцировку и разделение.Название оборудования – CytoFLEXS. Стоимость — 13 152 000 рублей. В качестве благотворительности каждый желающий может отправить SMS со словом ЧУДО на номер 7878, либо сделать перевод через сайт проекта «Ты ему нужен».