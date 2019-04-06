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23:40 | 9.04.2019

Фото: Катерина Якушева

В Ельцин Центре представили проект «Будущие МЫ» о детях с онкологическими заболеваниями

У каждого ребёнка есть мечта и каждый верит, что она обязательно должна сбыться. Благодаря проекту «Будущие МЫ» дети с онкологическими заболеваниями на один день окунулись в любимую профессию — стали врачами, пожарными, поварами, парикмахерами и учителями. Главная задача проекта — показать детям будущее, о котором они мечтают.

Социальный проект «Будущие МЫ» разработали благотворительный фонд «Дети России» (учредитель — УГМК), Ельцин Центр и Владимир Шахрин (Группа «Чайф»). Проект направлен на привлечение общественного внимания к проблемам детей с онкологическими заболеваниями.

С помощью взрослых особенные дети на день окунулись в будущее, о котором они мечтают — получили первые навыки в своей любимой профессии, приобрели новые знания и ощутили невероятные эмоции. Видеокамеры следили за всем перевоплощением, благодаря чему появился трогательный фильм о десяти историях.

В Ельцин Центре представили проект «Будущие МЫ» о детях с онкологическими заболеваниями


«“Будущие МЫ“ - это история борьбы за здоровье и за жизнь, средство исполнения детской мечты. Нам хотелось показать этим ребятам светлое будущее, где они здоровы, счастливы и могут заниматься любимым делом. Какие бы глобальные цели не ставил перед собой фонд в рамках помощи тяжелобольным детям, в рамках помощи и реализации объектов в спорте, культуре и образовании — за каждой из этих историй стоит история маленького детского счастья, потому что именно оно даёт ребёнку силы бороться, развивать свои таланты и мечтать», - рассказала Директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Благотворительный фонд «Дети России» долгие годы тесно сотрудничает с медицинскими учреждениями по всей стране, помогает покупать необходимое оборудование и создавать детские комнаты в больнице. Так, Фонд провёл реконструкцию в детской городской клинической больнице №9 в Екатеринбурге.

«Одно дело — прооперировать и вылечить, другое — условия, в которых проходит лечение. Когда у детей появляется возможность лечиться по новым технологиям, и эти технологии позволяют детям чувствовать себя комфортно после операций — это дорогого стоит. Дети — это будущее», - отметил Главный врач больницы №9 Андрей Карлов

Медицинское оборудование и обустройство больниц — важная составляющая здорового будущего. Ежегодно в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга делают тяжелые операции, проводят лечение онкологических заболеваний и ищут новые способы борьбы с болезнью.

«Мы стараемся сделать всё необходимое для того, чтобы юные уральцы были здоровы и счастливы, могли получить хорошее образование и медицинское обслуживание, имели возможность творческой самореализации, были надёжно защищены от жизненных невзгод и неурядец. В этой работе благотворительный фонд «Дети России» - наш надёжный помощник и соратник»,- передаёт слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заместитель главы региона Валерий Чайников.

В настоящее время фонд «Дети России» ведёт сбор средств на покупку оборудования, которое позволяет выявлять опухолевые клетки, проводит их дифференцировку и разделение.

Название оборудования – CytoFLEXS. Стоимость — 13 152 000 рублей. В качестве благотворительности каждый желающий может отправить SMS со словом ЧУДО на номер 7878, либо сделать перевод через сайт проекта «Ты ему нужен».

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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