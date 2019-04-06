В Екатеринбурге назначен начальник Свердловской железной дороги

22:02 | 9.04.2019

Фото: ptzgovorit.ru

Стало известно имя нового начальника СвЖД. Место Алексея Миронова занял первый заместитель начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Иван Колесников.



По словам главы «РЖД» Олега Белозерова, для решения амбициозных задач, понимания современного устройства экономики регионов, выстраивания партнерских отношений с органами власти, впервые в истории ОАО «РЖД» решено назначить начальником дороги не локомотивщика, а именно экономиста. Колесников работает в Екатеринбурге с 2007 года. Он занимал должности заместителя начальника экономической службы СвЖД, заместителя начальника СвЖД по экономике и финансам, начальника экономической службы и заместителя начальника железной дороги по экономике и финансам. С 2015 года до вступления на должность главы СвЖД Иван Колесников был первым заместителем начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации.



Напомним, полномочия прежнего начальника СвЖД Алексея Миронова прекращены 6 апреля 2019 года в связи с окончанием срока трудового контракта. Сейчас Миронов отбывает домашний арест в связи с обвинением в получении взятки.