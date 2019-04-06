В Екатеринбурге для выпускников могут провести аналог петербургского фестиваля «Алые паруса»

20:31 | 9.04.2019

Фото: oblgazeta.ru

В уральской столице могут провести мероприятие, аналогичное знаменитому санкт-петербургскому фестивалю «Алые паруса». Для этого Администрация города может совместить Ural Music Night 2019 со школьными выпускными.



Предполагается, что фестиваль пройдёт 28 июня на центральном стадионе. На мероприятие могут пригласить известного диджея и несколько артистов. На данный момент план фестиваля прорабатывается управлением образования Свердловской области. Отмечается, что «Екатеринбург-Арена» может собрать около 20 тысяч человек.



Напомним, ранее Евгений Горенбург заявил, что фестиваль «Ночь музыки» в этом году может не состояться.