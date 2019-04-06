Девятнадцатилетнюю жительницу Свердловской области могут посадить на два года за ранение шахтёра ножом

20:11 | 9.04.2019

Фото: tvernews.ru

Девятнадцатилетней жительнице Североуральска грозит до двух лет лишения свободы за ранение ножом мужчины, работающего на шахте, об этом сообщает ОМВД России по г. Североуральску.



Как рассказали в ведомстве, вечером 15 февраля 31-летнего свердловчанина доставили в больницу с ножевым ранением. После этого, сотрудники следственно-оперативной группы установили, обстоятельства инцидента. Оказалось, что после совместного распития спиртных напитков, в компании друга и двух девушек, между потерпевшим и одной из подруг произошла ссора. Девушка решила уйти домой, но мужчина не отпустил её. Затем девушка ударила его по голове половником, а потом нанесла три удара ножом.



Добавим, что девушку обвиняют по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ей грозит до двух лет лишения свободы.