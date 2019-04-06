Мэр Екатеринбурга снизил стоимость кремации

18:41 | 9.04.2019

Фото: ria.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский снизил стоимость кремации, но увеличил стоимость услуг по погребению. Гарантированный перечень можно увидеть в соответствующем постановлении.



Согласно документу, стоимость кремации снизилась на 407 рублей и теперь составляет 5 195 рублей.



Однако услуги на погребение теперь будут обходиться дороже. Общая стоимость услуг на погребение теперь будет составлять 6 838 рублей, это на 282 рубля выше предыдущей цены. Доставка и предоставление гроба теперь будут обходиться в два раза дороже, чем раньше, сумма услуги составит 1 319 рублей. Стоимость перевозки тела выросла на 53 рубля, теперь она стоит 323 рубля.