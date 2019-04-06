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18:12 | 9.04.2019

Фото: trans.ru

Перевозчиком ВСМ Екатеринбург-Челябинск станет «Центральная пригородная пассажирская компания»

У высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск появился перевозчик, им стала «Центральная пригородная пассажирская компания», об этом сообщил директор УСМ Сергей Бревнов.

Соглашение было подписано на площадке правительства Челябинской области генеральным директором ЦППК Максимом Дьяконовым. Стоит отметить, что компания также внесла 50 миллионов рублей в капитал хозпартнерства и стала его седьмым участником. Вместе с командной Партнёрства ЦППК будет прорабатывать вопросы, касающиеся реализации проекта, организации перевозки.

Стоит добавить, что Центральная пригородная пассажирская компания перевозит пассажиров в 11 регионах РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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