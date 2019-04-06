Прокуратура добилась реального лишения свободы для свердловчанки, ставшей виновницей смертельного ДТП

16:56 | 9.04.2019

Свердловский областной суд по требованию прокуратуры ужесточил наказание для виновницы ДТП, в котором погиб человек.



Речь идет об аварии, которая произошла вечером 15 сентября 2018 года на дороге Богданович - Сухой Лог. 34-детняя жительница Богдановича Наталья М., управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другой машиной, ее водитель от полученных травм скончался.



Отметим, что женщина была пьяна. Кроме того, в ее автомобиле находился несовершеннолетний ребенок.



Богдановичский городской суд приговорил свердловчанку к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно. Прокуратура не согласилась с таким наказанием и внесла апелляционное представление. Свердловский областной суд изменил приговор, назначив женщине наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.