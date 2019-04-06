Новости дня
16:56 | 9.04.2019
Прокуратура добилась реального лишения свободы для свердловчанки, ставшей виновницей смертельного ДТП
Речь идет об аварии, которая произошла вечером 15 сентября 2018 года на дороге Богданович - Сухой Лог. 34-детняя жительница Богдановича Наталья М., управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другой машиной, ее водитель от полученных травм скончался.
Отметим, что женщина была пьяна. Кроме того, в ее автомобиле находился несовершеннолетний ребенок.
Богдановичский городской суд приговорил свердловчанку к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно. Прокуратура не согласилась с таким наказанием и внесла апелляционное представление. Свердловский областной суд изменил приговор, назначив женщине наказание в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:06 | 9.04.2019
Курганская область заключила «денежное» соглашение с Росавтодором
16:56 | 9.04.2019
Прокуратура добилась реального лишения свободы для свердловчанки, ставшей виновницей смертельного ДТП
16:26 | 9.04.2019
В выходные на площади 1905 года снова пройдет ярмарка
16:04 | 9.04.2019
В Пермском крае замене подлежат 193 ветхих ФАПа
15:59 | 9.04.2019
Водителю, сбившему людей на Фурманова, продлили арест
15:48 | 9.04.2019
На пермские улицы вышли поливомоечные машины
15:38 | 9.04.2019
Стояла и плакала: в Екатеринбурге полицейские сняли с крыши девочку
15:09 | 9.04.2019
В Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 55 дорог
15:01 | 9.04.2019
Представители власти и бизнеса обсудят в Перми сохранение и развитие лесной отрасли
14:45 | 9.04.2019
Сотрудники екатеринбургского садика, откуда ушел трехлетний ребенок, получили выговоры
14:20 | 9.04.2019
Свердловская ГИББД зафиксировала рост нарушений скоростного режима
14:17 | 9.04.2019
Евгений Куйвашев в разы увеличил премии победителям соревнований по профессиональному мастерству
13:55 | 9.04.2019
Екатеринбургская дума одобрила дополнительные полномочия для районов
13:17 | 9.04.2019
В Пермь пришло десять новых автобусов
12:57 | 9.04.2019
В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты
12:48 | 9.04.2019
Прикамцы могут сообщить на «Управляем вместе» о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом
12:35 | 9.04.2019
Назначен новый член екатеринбургской избирательной комиссии
11:58 | 9.04.2019
Высокинский поручил проверить состояние гарантийных дорог
11:54 | 9.04.2019
Музыкальный продюсер Максим Фадеев откроет студию в Кургане
11:48 | 9.04.2019
В ТРЦ «Карнавал» проходят антитеррористические учения
11:37 | 9.04.2019
СК Зауралья завел дело на парк развлечений в «ГиперСити», где 6-летняя девочка разбила голову
11:32 | 9.04.2019
В Екатеринбурге теплосети испытают максимальной температурой
11:16 | 9.04.2019
В Кургане на месяц перекрыли участок улицы Куйбышева
10:59 | 9.04.2019
Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед работниками Уральской базы авиационной охраны лесов
10:45 | 9.04.2019
Житель Березовского дважды переехал сожительницу на автомобиле
09:42 | 9.04.2019
В Новоуральске из-за нарушений закрыли сауну
09:25 | 9.04.2019
В коллективном саду на Чусовском тракте сгорели три дома