В Екатеринбурге увеличат штат Счетной палаты

12:57 | 9.04.2019

фото: ok.ru

В Екатеринбурге на очередном заседании городской думы принято решение об увеличении штата Счетной палаты. В 2019 году в состав органа войдут еще два аудитора.



По словам председателя палаты Андрея Парунина, увеличение ставок аудиторов позволит повысить эффективность работы. Сейчас орган состоит из 10 человек, аудитора всего два, тогда как в других городах численность сотрудников счетных палат больше в 1,5-4 раза.