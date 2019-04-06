Назначен новый член екатеринбургской избирательной комиссии

12:35 | 9.04.2019

фото: oblgazeta.ru

Сегодня, 9 апреля, Екатеринбургская городская дума назначила нового члена городской избирательной комиссии. Им стал начальник информационного управления свердловского избиркома Сергей Сапцын.



«Региональные организаторы выборов представили для назначения кандидатуру Сергея Сапцына, начальника Информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области, имеющего многолетний опыт работы в избирательной системе и высокую профессиональную квалификацию», - сообщили в пресс-службе горизбиркома.



Напомним, что в марте депутаты Екатеринбургской думы досрочно прекратили полномочия члена городской избирательной комиссии Эльдара Валиуллина. Сергей Сапцын займет его место.