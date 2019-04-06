Высокинский поручил проверить состояние гарантийных дорог

11:58 | 9.04.2019

фото: itsmycity.ru

В Екатеринбурге необходимо провести мониторинг состояния территорий после зимы. В частности, планируется проверить дороги, находящиеся на гарантии, и составить план ремонта. Соответствующие поручения в ходе сегодняшнего расширенного аппаратного совещания дал мэр Александр Высокинский.



«В первую очередь проверить все дороги, которые находятся на гарантии, то есть те, что были отремонтированы за последние три года. После проверки всех дорог главам районов необходимо подготовить предложения по устранению дефектов и исполнению гарантийных обязательств. Далее – необходимо вести ямочный ремонт на всех остальных улицах. Также восстановить все дорожные ограждения, а также установить их владельцев, в случае необходимости», – сказал Высокинский.



Напомним, что в апреле в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. От мусора нужно очистить тротуары, дворы, парки, скверы, территории школ, медицинских и спортивных учреждений, береговые зоны. Улицы начали мыть со специальным шампунем. 27 апреля состоится общегородской субботник.