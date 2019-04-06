В ТРЦ «Карнавал» проходят антитеррористические учения

11:48 | 9.04.2019

фото: noyabrsk24.ru

Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге на территории ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55) проводятся антитеррористические учения. В мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники территориального центра медицины катастроф, представители администрации города и ТРЦ «Карнавал».



«В район проведения учений входят улицы: Халтурина, Кушвинская, Бебеля, Опалихинская. На участке этих улиц может быть временно затруднено движение транспортных средств, водителям и пешеходам необходимо заранее продумать пути маршрутов объезда», - отметили в пресс-службе Управления ФСБ России по Свердловской области.



Жителей просят соблюдать спокойствие.