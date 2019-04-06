В Новоуральске из-за нарушений закрыли сауну

09:42 | 9.04.2019

фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Новоуральске на 90 суток приостановлена деятельность «Туевских саун», которые расположены в нежилом помещении одного из многоквартирных домов.



С коллективной жалобой на сауну обратились жильцы дома. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарных норм. Владельцу дано 90 суток на устранение недочетов.



«Входные двери помещения опломбированы и опечатаны. Должнику вручено предупреждение об административной ответственности при возобновлении деятельности без устранения нарушений», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.