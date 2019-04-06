В коллективном саду на Чусовском тракте сгорели три дома

09:25 | 9.04.2019

скрин видео: служба спасения «СОВА»

Минувшей ночью в Екатеринбурге в коллективном саду «Горняк» на Чусовском тракте произошел пожар. Сгорели три садовых дома и надворные постройки.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 400 кв.м. В тушении были задействованы шесть единиц техники, 25 человек личного состава.



По информации службы спасения «СОВА», жильцы успели покинуть дома до прибытия пожарных.