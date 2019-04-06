Фанаты «Игры престолов» в Екатеринбурге услышат музыку из сериала в исполнении артистов филармонии

20:42 | 8.04.2019

Фото: kinopoisk.ru

В следующий вторник, 16 апреля, в Екатеринбурге в Доме печати артисты филармонии на фортепиано, скрипке и виолончели исполнят музыку из сериала «Игра престолов». Концерт пройдёт бесплатно.



Всего наблюдать за необычным исполнением смогут лишь 600 человек (такая вместимость у Дома печати). Начало концерта назначено на 20:00.



Отметим, 14 апреля состоится премьера финального сезона «Игры престолов». Именно этому событию и посвящено мероприятие.