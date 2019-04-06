В Екатеринбурге разыскивается 51-летняя женщина

19:39 | 8.04.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге пропала 51-летняя Горбунова Светлана Евгеньевна. Со вчерашнего дня местонахождение женщины неизвестно.



Приметы: рост 168 см., среднее телосложение, чёрные волосы, светло-зелёные глаза.



В момент пропажи Светлана Евгеньевна была одета в белую куртку с зелёными вставками по бокам (длина - до колена), чёрные джинсы, белые кожаные кроссовки и розовыми вставками «Пума».



Если Вам известна информация о примерном местонахождении женщины - сообщите об этом координатору поиска Андрею 8-912-244-41-00.