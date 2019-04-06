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19:14 | 8.04.2019

Фото: training365.ru

В Екатеринбурге вновь для забегов перекроют проспект Ленина

2 мая в Екатеринбурге перекроют центр города ради эстафеты «Весна Победы» и стартов «Майской грозы». В этом году организаторы серии стартов «Европа-Азия» для удобства граждан решили объединить несколько мероприятий в одно.

Каждый желающий может принять участие в марафоне. Для этого необходимо выбрать дистанцию - доступно расстояние от трёх до десяти километров. Для маленьких участников организуют детский забег на 500 метров. На сайте обозначено, что можно преодолевать дистанцию даже с годовалыми детьми - в таком случае мамы просто должны взять ребёнка на руки или вести его.

На велогонке в этом году ожидается около 200 участников, на эстафету - более 3200 и около 2200 - на «Майскую грозу».

Каждый желающий должен зарегистрироваться на сайте марафона. Цена за участие составляет от 700 до 1200 рублей.

В Екатеринбурге вновь для забегов перекроют проспект Ленина

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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