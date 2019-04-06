Свердловская ГИБДД провела рейды по тонировке и нечитаемым номерам

В пятницу и субботу на территории Свердловской области проходили рейды ГИБДД по пресечению нарушений тонировки автомобилей и по выявлению нечитаемых номерных знаков. Более двух тысяч водителей привлечены к административной ответственности: за тонировку составлено 1062 протоколов, за нечитаемые номера – 1107.«Значительная часть водителей, более 800 человек, не дожидаясь, когда сотрудниками полиции будет составлен протокол, устраняли недостатки на месте: протирали государственные регистрационные знаки, и даже снимали тонировку с передних стекол своих автомобилей», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Всего с начала года выявлено более 20 тысяч нарушений тонировки. Свыше тысячи водителей привлечены к административной ответственности за нечитаемые номера.