В Североуральске на подростка упала бетонная плита (ФОТО)

Накануне днем, 7 апреля, 16-летний подросток гулял с приятелями на улице Павла Баянова в Североуральске. У одного из домов он зацепился за провод заземления, и с крыши на него упал фрагмент бетонной плиты. В результате подросток получил травму ноги и был госпитализирован. Следственные органы организовали доследственную проверку.«В рамках доследственной проверки проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу ситуации объективной правовой оценки», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.