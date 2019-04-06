В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали на 110 тысяч рублей

11:54 | 8.04.2019

фото: teplyystanmedia.ru

В Екатеринбурге сеть магазинов «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») оштрафована на 110 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также правил благоустройства, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.



Сотрудники Роспотребнадзора проверили магазин на улице Уральской и обнаружили, что контейнерная площадка оборудована во временном сооружении, примыкающем к магазину, хотя по закону расстояние до объекта торговли должно быть 25 метров. Кроме того, часть отходов находилась не в контейнерах, а рядом. За данные нарушения юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей.



Еще 10 тысяч рублей штрафа организация заплатит за самовольную расклейку объявлений о приеме на работу в офис магазина «Монетка». Такие объявления обнаружены на навесе автобусной остановки в Октябрьском районе.