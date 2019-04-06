Новости дня
11:54 | 8.04.2019
фото: teplyystanmedia.ru
В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали на 110 тысяч рублей
Сотрудники Роспотребнадзора проверили магазин на улице Уральской и обнаружили, что контейнерная площадка оборудована во временном сооружении, примыкающем к магазину, хотя по закону расстояние до объекта торговли должно быть 25 метров. Кроме того, часть отходов находилась не в контейнерах, а рядом. За данные нарушения юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей.
Еще 10 тысяч рублей штрафа организация заплатит за самовольную расклейку объявлений о приеме на работу в офис магазина «Монетка». Такие объявления обнаружены на навесе автобусной остановки в Октябрьском районе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:36 | 8.04.2019
Свердловской облсуд вынес приговор оперативникам УЭБиПК, обвиняемым в превышении полномочий
12:26 | 8.04.2019
В суд передано дело о хищении ковчега с мощами Александра Невского из кафедрального собора Кургана
12:21 | 8.04.2019
В Североуральске на подростка упала бетонная плита (ФОТО)
12:19 | 8.04.2019
Погода в Перми будет переменчивой
11:54 | 8.04.2019
В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали на 110 тысяч рублей
11:12 | 8.04.2019
Школьники Прикамья сразились за путевки на спартакиаду ПФО по дзюдо
10:58 | 8.04.2019
В Екатеринбурге стартовала акция по сбору макулатуры
10:42 | 8.04.2019
Сегодня в Кургане состоится инаугурация избранного мэра
10:00 | 8.04.2019
В Екатеринбурге состоялась «перекличка» противников строительства храма святой Екатерины
09:48 | 8.04.2019
В Сысерти закрыли две опасные газозаправочные станции
09:23 | 8.04.2019
На улице Билимбаевской горел автомобиль Audi A6
23:01 | 7.04.2019
Возвращение дочери: в Екатеринбурге выписали из больницы потерявшуюся по дороге домой девушку
20:13 | 7.04.2019
В Заречном городском округе сегодня днём сгорел частный дом
18:11 | 7.04.2019
Вроде весна: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе
15:37 | 7.04.2019
Годовалую девочку с тяжелыми травмами на вертолёте доставили в екатеринбургскую больницу
14:40 | 7.04.2019
Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
12:04 | 7.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге футболисты «Урала» встретят на родном поле красноярский «Енисей»
10:37 | 7.04.2019
Дважды проехала по девушке: в Свердловской области нетрезвая женщина сбила несколько человек
03:38 | 7.04.2019
Жителю Прикамья отрезали ухо из-за трех тысяч рублей
03:37 | 7.04.2019
В Перми состоится Пасхальный фестиваль «Город Добра»
14:33 | 6.04.2019
Стало известно имя нового руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия»
13:28 | 6.04.2019
В Екатеринбурге сгорел двухэтажный деревянный дом на ВИЗе
13:25 | 6.04.2019
В Свердловской области пропал 52-летний мужчина