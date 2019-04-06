В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 4,9%

11:20 | 8.04.2019

фото: ok.ru

В январе-марте 2019 года потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 4,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



По данным Свердловскстата, цены на продовольственные товары увеличились на 4,8%, непродовольственные товары подорожали на 5,3%, услуги стали дороже на 4,9%.