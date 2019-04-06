В Екатеринбурге стартовала акция по сбору макулатуры

10:58 | 8.04.2019

фото: vk.com

В Екатеринбурге началась акция по сбору макулатуры #СохранимЛес, предусмотренная нацпроектом «Экология». Как рассказали организаторы, основная точка сбора расположена у основного здания Уральского государственного федерального университета, дополнительная - у здания Уральского государственного университета имени Горького.



Участниками акции могут стать как отдельные жители, так и организации. Все сдавшие макулатуру получат наклейку и значок участника. Также желающие могут посетить предприятие по сортировке и переработке бумажного вторсырья ООО «Экосервис».



Отметим, что собранную макулатуру отправят на предприятие по переработке вторсырья. Акция всероссийская: по итогам сбора будет составлен рейтинг регионов.