Пожилая пара зажгла свечи: в Екатеринбурге в жилом доме загорелась квартира

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 19 на первом этаже в жилом пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожилая пара зажгла свечи и поставила их на подоконник, после чего вспыхнули занавески.Зажигание свечей было вынужденной мерой - в квартире пожилой пары за неуплату отключили электричество, а в темноте семья находиться не могла.Жители дома помогли пенсионерам покинуть задымлённое помещение. Сотрудники МЧС приехали и оперативно потушили пожар. О состоянии здоровью жильцов не сообщается.