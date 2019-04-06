Возвращение дочери: в Екатеринбурге выписали из больницы потерявшуюся по дороге домой девушку

23:01 | 7.04.2019

Фото: соц.сети Натальи

Сегодня в Екатеринбурге из 14-ой больницы выписали 24-летнюю Наталью Крылову. Девушка потерялась по дороге домой 3 апреля и была найдена вчера без сознания. Ночь и полдня Наталья лежала под капельницей.



В больнице девушка находилась под пристальным вниманием врачей. В палату к ней никого не пускали. Сегодня Наталья вернулась домой. В привычной обстановке она восстанавливает силы и окончательно приходит в себя. Её здоровью больше ничего не угрожает.



Напомним, вечером 3 апреля Наталья возвращалась с работы на такси, о чём сообщила своей маме. Добраться до дома она так и не смогла. Позже выяснилось, что вместе с девушкой в машине был друг её детства. На следующее утро его нашли с передозировкой. Сейчас молодой человек находится в коме. Наталью нашли только вчера, 6 марта. Она была без сознания.



Точные обстоятельства произошедшего ещё предстоит установить. Сейчас Наталья старается вспомнить всё, что произошло за последние три дня.



