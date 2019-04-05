В Екатеринбурге провалился асфальт, и в земле появилась яма в человеческий рост

Сегодня утром в Екатеринбурге на Эльмаше на улице Стачек во дворе дома №17а начал проваливаться асфальт. Сначала щель в земле была маленькая, однако со временем она становилась всё больше. Теперь глубина составляет около двух метров.От образовавшейся дары по земле пошли ещё и трещины, поэтому наступать на асфальт в этом месте очень опасно - в любой момент можно провалиться и получить травму. Неравнодушные прохожие для ямы придумали интересное обозначение в виде палки и картонной коробки. Такая конструкция должна обращать на себя внимание людей и избавлять от возможных травмоопасных падений.Обслуживанием этих домов и придомовой территории занимается ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга». Компания решит проблему постепенно.