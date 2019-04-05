ФК «Урал» на родном поле в Екатеринбурге обыграл «Енисей» со счётом 3:2

18:30 | 7.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 7 апреля, футбольный клуб «Урал» на поле «Екатеринбург-Арены» одержал победу над красноярским «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 3:2.



Свердловчане уступали соперникам большую часть матча. Лишь на 72 минуте, когда счёт на табло был 0:2 в пользу гостей, Николай Димитров забил первый год в красноярские ворота. Сравнять счёт на 85 минуте смог Павел Погребняк, и уже через две минуты Андрей Панюков забросил третий мяч. К финальной сирене счёт составил 3:2.



Напомним, следующий матч подопечные Дмитрия Парфёнова проведут с командой «Арсенал Тула» 13 апреля на выезде.