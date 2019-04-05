Новости дня
18:30 | 7.04.2019
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
ФК «Урал» на родном поле в Екатеринбурге обыграл «Енисей» со счётом 3:2
Свердловчане уступали соперникам большую часть матча. Лишь на 72 минуте, когда счёт на табло был 0:2 в пользу гостей, Николай Димитров забил первый год в красноярские ворота. Сравнять счёт на 85 минуте смог Павел Погребняк, и уже через две минуты Андрей Панюков забросил третий мяч. К финальной сирене счёт составил 3:2.
Напомним, следующий матч подопечные Дмитрия Парфёнова проведут с командой «Арсенал Тула» 13 апреля на выезде.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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