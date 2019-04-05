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12:31 | 7.04.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Анатолий Голышев останется в уральском «Автомобилисте» ещё на четыре года
Отметим, с 2012 года Голышев выступал за молодежную команду «Авто». С 2013-го хоккеист привлекался к играм основной команды, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста». В прошедшем сезоне Голышев сыграл в 63 матчах за клуб из Екатеринбурга и набрал 45 (21+24) очков. Всего в КХЛ хоккеист провел 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков.
Голышев был участником матча звезд КХЛ в 2015 и 2016 годах. Он выступал за сборную России на Евротуре. Становился обладателем Кубка Карьяла 2016 и победителем Шведских Игр 2017. Выступал за юниорские сборные России U17, U18. Становился серебряным призером молодежного Чемпионата мира 2015 и победителем «Турнира четырех наций».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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