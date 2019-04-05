В Нижнем Тагиле девушка попала в аварию из-за угрозы пьяного с ружьём

11:12 | 7.04.2019

Фото: «Типичный тагильчанин»

Вчера, 6 апреля, в Нижнем Тагиле на развязке Черноисточинского шоссе и Серовского тракта девушка врезалась в проезжавший мимо автомобиль после того, как попыталась увернуться от приставленного нетрезвым мужчиной к лобовому стеклу её автомобиля ружья.



Два пьяных местных жителя вышли на дорогу и перекрыли движение транспорта. После того, как девушка, находившаяся за рулём одного из автомобилей, посигналила, один из дебоширов подошёл к её машине и пригрозил помповым ружьём. Девушка испугалась и, резким поворотом руля в сторону встречной полосы, попыталась увернуться от угрожающего, результатом манёвра стало столкновение с встречной машиной.



«Один из них приставил к лобовому стеклу помповое ружье, на что девушка отреагировала тем, что резко тронулась с поворотом от угрожавших и совершила столкновение с проезжавшим мимо автомобилем. А нетрезвые мужчины ушли с места ДТП», — написал в группе «Типичный тагильчанин» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец аварии.



В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт инцидента подтвердили агентству «Между строк», сказав, что сообщение от девушки-водителя действительно поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.