Дважды проехала по девушке: в Свердловской области нетрезвая женщина сбила несколько человек

10:37 | 7.04.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

В ночь с пятницы на субботу в Свердловской области в посёлке Белоярский нетрезвая автолюбительства за рулём Nissan сбила четырёх людей. Женщина скрылась с места преступления, после чего вернулась и проехала по лежащей на земле пострадавшей.



Инцидент произошёл на переулке Февральском. Автолюбительница выехала на встречку и сбила двух 17-летних девушек и двух парней. В результате сильного удара одна из пострадавших встать не смогла. Через несколько минут виновница вернулась и проехала по лежащей девушке. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.







Сотрудники ДПС по горячим следам установили виновницу. Оказалось, что уровень алкоголя, в выдыхаемом женщиной воздухе, в восемь раз превышает норму. В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также по ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД РФ места аварии, участником которой он являлся).



В результате аварии двух девушек в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. У одной из пострадавших диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму. У второй — компрессионный перелом позвоночника и тоже закрытая черепно-мозговая травма.