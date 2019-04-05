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10:37 | 7.04.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

Дважды проехала по девушке: в Свердловской области нетрезвая женщина сбила несколько человек

В ночь с пятницы на субботу в Свердловской области в посёлке Белоярский нетрезвая автолюбительства за рулём Nissan сбила четырёх людей. Женщина скрылась с места преступления, после чего вернулась и проехала по лежащей на земле пострадавшей.

Инцидент произошёл на переулке Февральском. Автолюбительница выехала на встречку и сбила двух 17-летних девушек и двух парней. В результате сильного удара одна из пострадавших встать не смогла. Через несколько минут виновница вернулась и проехала по лежащей девушке. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения.



Сотрудники ДПС по горячим следам установили виновницу. Оказалось, что уровень алкоголя, в выдыхаемом женщиной воздухе, в восемь раз превышает норму. В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также по ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД РФ места аварии, участником которой он являлся).

В результате аварии двух девушек в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. У одной из пострадавших диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму. У второй — компрессионный перелом позвоночника и тоже закрытая черепно-мозговая травма.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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