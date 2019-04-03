ХК «Авто» в Екатеринбурге проиграл питерскому «СКА-1946» со счётом 1:6

15:45 | 6.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Авто»

Вчера, 5 апреля, молодёжная хоккейная команда «Авто» в Екатеринбурге в четвёртом матче серии плей-офф со счётом 1:6 проиграла питерскому «СКА-1946». Счёт серии 2:2.



Автором единственного года среди уральцев стал Денис Еркин. Голевые передачи отдал Александр Севостьянов и Ильи Захаров.



«Не выложились до конца. Не поверили в себя. Не было той борьбы, что была вчера во втором, третьем периоде, немного не проявили лучшие стороны. Будем вытаскивать из себя. Проигран бой, но не битва»,- прокомментировал ход игры главный тренер «Авто» Виталий Соловьёв.



Отметим, пятый и решающий матч (в МХЛ серии плей-офф, кроме финала, длятся до трёх побед) состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге.