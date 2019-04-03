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14:33 | 6.04.2019

Новый руководитель Свердловского регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов (на фото в центре)

Стало известно имя нового руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия»

Сегодня, 6 апреля, в Екатеринбурге в отеле «Центральный» проходит отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия». Известно, что одним из главных вопросов станет кадровый — в региональном отделении партии сменится руководитель.

«Будет подниматься вопрос о прекращении полномочий действующего председателя отделения, депутата Законодательного собрания Свердловской области Геннадия Ушакова», — сообщили изданию «URA.RU» несколько независимых источников в партийной ячейке, не сообщив однако фамилию преемника. По словам источника, она будет названа только на самой конференции.

Действующий руководитель регионального отделения Геннадий Ушаков подтвердил планы по изменениям в руководстве отделения, но подробный комментарий обещал дать вечером.

Как стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, новым руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» станет Секретарь Президиума Центрального совета партии по идеологии Андрей Кузнецов, до апреля 2013 года занимаший должность вице-губернатора Свердловской области отвечающего за внутреннюю политику, и знающий регион как свои пять пальцев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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