Эвакуировано 15 человек: в Екатеринбурге загорелась квартира в высокоэтажке

13:40 | 6.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 6 апреля, в Екатеринбурге на улице Ярославская загорелось домашнее имущество в квартире на 15-ом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек.



На месте происшествия были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не поступала.