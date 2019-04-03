В Екатеринбурге горит двухэтажный деревянный дом на ВИЗе

Фото: «Типичный Екатеринбург»

Фото: «Типичный Екатеринбург»

Как сообщают очевидцы, в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе на перекрёстке улиц Нагорной и Красноуральской загорелся двухэтажный деревянный дом. На месте пожара работают несколько пожарных расчётов. Проезд автотранспорта по улицам Нагорной и Красноуральской в районе пожара перекрыт.