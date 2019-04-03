Пришёл за алкоголем, но попал в больницу: в Екатеринбурге пьяный подросток пытался ограбить супермаркет

13:03 | 6.04.2019

Фото: E1.RU

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше на улице Орджоникидзе, 3 неизвестный 17-летний парень подошёл к супермаркету, разбил окно и без спешки попытался вынести алкоголь. Полиция задержала его на месте преступления.



По словам очевидца, молодой человек в нетрезвом состоянии пробрался в магазин за пивом и коньяком. Насладиться добычей у него не удалось - сотрудники полиции задержали подростка и доставили его в отдел полиции №15. Там несовершеннолетний пожаловался на головокружение, после чего его увезли на «скорой» в больницу.



В настоящее время проводится проверка. Молодого человека опросят сразу после того, как состояние его здоровье нормализуется.