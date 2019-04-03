В Екатеринбурге загорелись два частных жилых дома

12:18 | 6.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Пархоменко загорелись деревянные дворовые постройки и кровли двух частных жилых домов. Пожар распространился на площади в 70 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пролива и разбор сгоревших конструкций уже завершены.



Информация о пострадавших не поступала. Точные причины возгорания в настоящее время устанавливаются пожарными дознавателями.