Игроки екатеринбургского «Автомобилиста» проведут день с болельщиками

11:27 | 6.04.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 6 апреля, в Екатеринбурге в КРК «Уралец» состоится закрытие сезона хоккейного клуба «Автомобилист». Игроки команды проведут день со своими болельщиками.



С 13:00 до 14:00 спортсмены проведут мастер-класс для детской хоккейной команды, которая выиграла турнир в феврале.



Далее, с 14:00 до 15:00 игроки «Автомобилиста» встретят своих болельщиков в фойе «Уральца» и проведут время в интерактивных зонах: велотрек, борьба сумо, настольный хоккей и другое.



После, с 15:00 до 16:30, все желающие выйдут на лёд и примут участие в массовом катании. Все участники одновременно попробуют сделать фирменный кувырок Якуба Коваржа (после победных матчей Якуб всегда подъезжает к фансектору и осуществляет кувырок на льду).



Напомним, «Автомобилиста» в регулярном сезоне 2018/2019 занял первое место в турнирной таблице Восточной Конференции. В четвертьфинале Конференции команда встретилась с челябинским «Трактором» и обыграла соперников четыре раза подряд (счёт в серии 4:0). В полуфинале Конференции «Автомобилист» встретился с «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии составил 1:4 в пользу уфимской команды.