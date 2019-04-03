На турнире по Кикбоксингу в Екатеринбурге встретятся нижегорожец Александр Скворцов и чех Михаил Крчмара

23:35 | 5.04.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В Уральской столице на турнире по кикбоксингу Fair Fight 21 апреля встретятся нижегородский боец Александр Скворцов и чех Михаил Крчмара, об этом сообщают организаторы турнира.



Главный бой вечера будет состоять из пяти раундов. Александр Скворцов в ходе поединка будет защищать пояс, который он завоевал в сентябре 2018 года во время боя с Максимом Сульгиным.



Стоит отметить, что Скворцов также носит звание чемпиона мира среди студентов 2018 FISU, титул чемпиона России среди студентов 2017 FISU, а также звания чемпиона России 2017 и чемпиона мира среди молодежи 2017 IFMA.



На счету бойца из Чехии 106 профессиональных поединков, он является трехкратным чемпионом Чехии по любительскому тайскому боксу, чемпионом мира по кикбоксингу в разделе К-1, а также чемпионом Словении.



Добавим, турнир будет проходить в Академии единоборств РМК. Зрители смогут увидеть 13 поединков с участием боксеров из России, Китая, Чехии, Латвии, Австралии, Румынии и Белоруссии.