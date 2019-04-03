В Екатеринбурге стартует полуфинал всероссийского кубка по менеджменту

22:53 | 5.04.2019

Фото: пресс-служба кубка по менеджменту "Управляй"

В уральской столице стартует полуфинал всероссийского кубка по менеджменту «Управляй», на соревнования съехались студенты со всего Уральского федерального округа.



Всего в конкурсе примут участие больше сотни студентов. Согласно правилам соревнований, участникам предстоит за несколько часов раскрутить фирму. При этом у каждой из 21 команды изначально есть предприятие с одинаковым бюджетом, площадью и количеством рабочих и станков. Студенты должны увеличить прибыль своей фирмы, а также повысить инвестиционную привлекательность.



Отметим, что судьями на соревнованиях будут профессиональные топ-менеджеры, некоторые из них – участники конкурса «Лидеры России». 15 лучших студентов смогут отправиться в мае в Москву, чтобы там побороться за кубок и гранты на обучение в ведущих российских вузах.

