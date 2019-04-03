В Екатеринбурге второй раз пройдёт незаконный фестиваль «Карт-бланш»

20:27 | 5.04.2019

Фото: E1

В уральской столице пройдёт второй незаконный фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Как рассказали организаторы фестиваля, он состоится в июле этого года.



Цель фестиваля - напомнить художникам, что настоящее искусство – это не только выставки в галереях и работа на одобренных фестивалях.



Стоит добавить, что фестиваль номинирован на премию Сергея Курёхина – музыкального авангардиста. Его премию вручают лучшим творцам современного искусства с 2009 года.