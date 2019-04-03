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20:27 | 5.04.2019
Фото: E1
В Екатеринбурге второй раз пройдёт незаконный фестиваль «Карт-бланш»
Цель фестиваля - напомнить художникам, что настоящее искусство – это не только выставки в галереях и работа на одобренных фестивалях.
Стоит добавить, что фестиваль номинирован на премию Сергея Курёхина – музыкального авангардиста. Его премию вручают лучшим творцам современного искусства с 2009 года.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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