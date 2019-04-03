Губернатор Свердловской области встретился с Дмитрием Медведевым

20:08 | 5.04.2019

Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в Москве встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, об этом Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram.



Губернатор Свердловской области доложил премьер-министру о развитии экономики в регионе, а также о том, как в области реализуются инвестпроекты. Особенной важными темами стали подготовка Свердловской области к международным проектам Иннопром-2019, саммит GMIS-2019, заявление Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023, а также 300-летие столицы Урала и Нижнего Тагила.



В своём сообщении Евгений Куйвашев отметил, что Дмитрий Медведев пообещал поддержать проекты со стороны правительства РФ.