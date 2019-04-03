В Екатеринбурге появится сквер Учителей

19:15 | 5.04.2019

Фото: ekaterinburg.tv

В уральской столице на площади между жилым домом на Воеводина, 4 и Историческим сквером появится сквер Учителей. Такое наименование площади сегодня присвоила Екатеринбургская комиссия по топонимике, об этом сообщил член комиссии Дмитрий Серегин.



По словам Серегина, такое решение было принято в связи с идеей установить в городе памятник учительнице. Раньше на этом месте был Дом учителя, поэтому вполне логично назвать именно эту площадь сквером Учителей, а позже разместить в нем памятник.



Стоит отметить, что комиссия также официально создала в городе аллею Добровольцев, которая находится теперь по улице Мира между Суворовским училищем и строительным факультетом УрФУ, между проспектом Ленина и улицей Первомайской.

